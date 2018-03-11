Крымские татары будут бойкотировать выборы фюрера РФ в Крыму

"Правда заключается в том, что многие люди не придут".

Крымские татары будут бойкотировать выборы президента РФ в Крыму
Фото: Макс Требухов

Крымские татары будут бойкотировать выборы президента РоSSии, которые в следующее воскресенье будут незаконно проводиться в Крыму.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью 112 каналу.

"Правда заключается в том, что многие люди не придут. Подавляющее большинство крымских татар опять будет бойкотировать эти выборы", - заявил он.

Поэтому, утверждает Чубаров, пропагандистские ресурсы в Крыму уже готовятся к тому, чтобы показывать противоположную картинку.

"С самого утра будут показывать сюжеты, как люди в очень хорошем настроении, с большой охотой приходить на участки. Будут показывать довольных, улыбающихся людей. Будут показывать людей в национальных костюмах, болгар, немцев, а вот тут крымские татары, а вот украинцы в вышиванках. Вот эти сюжеты все готовятся", - сказал Чубаров.

По его словам, под видом крымских татар "голосовать" отправят трудовых мигрантов неславянской внешности, которые работают на терминале Симферопольского аэропорта, на строительстве дороги "Таврида".

Напомним, что выборы президента РоSSии состоятся 18 марта. На них баллотируются восемь человек, в том числе действующий президент Владимир Путин. Согласно социологическим опросам, он будет переизбран, так как его ближайший соперник - коммунист Павле Грудинин набирает меньше 10%.


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