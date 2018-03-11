На границе с РоSSией задержан "вор в законе" Сумбат Тбилисский
Он пытался перейти границу в обход пункта пропуска.
Сотрудники отдела пограничной службы "Казачья Лопань" ночью 11 марта задержали гражданина Грузии, "вора в законе" Сумбата Тбилисского (Сумбат Абасов).
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Его поймали в 50 метрах от государственной границы с Россией, которую он пытался незаконно попасть.
"Как выяснилось, задержанный является криминальным авторитетом, известным по прозвищу Сумбат Тбилисский. Мужчину разыскивали украинские правоохранительные органы за возможную причастность к противоправной деятельности на территории нашего государства. Убегая от украинского правосудия, иностранец пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска", - утверждают пограничники.
Задержанного передали сотрудника Национальной полиции.
Напомним, в мае 2016 года Верховная Рада отказалась ввести в Уголовный кодекс понятие "вор в законе". Отклоненный законопроект предполагал уголовную ответственность за создание преступного сообщества с целью совершения любых преступлений под руководством "воров в законе". Данное правонарушение должно было наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или даже пожизненным заключение с конфискацией имущества.
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Политика
11.03.2018 09:22