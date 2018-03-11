На границе с РоSSией задержан "вор в законе" Сумбат Тбилисский

Он пытался перейти границу в обход пункта пропуска.

Сотрудники отдела пограничной службы "Казачья Лопань" ночью 11 марта задержали гражданина Грузии, "вора в законе" Сумбата Тбилисского (Сумбат Абасов).

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Фото: dpsu.gov.ua

Его поймали в 50 метрах от государственной границы с Россией , которую он пытался незаконно попасть.

"Как выяснилось, задержанный является криминальным авторитетом, известным по прозвищу Сумбат Тбилисский. Мужчину разыскивали украинские правоохранительные органы за возможную причастность к противоправной деятельности на территории нашего государства. Убегая от украинского правосудия, иностранец пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска", - утверждают пограничники.

Задержанного передали сотрудника Национальной полиции.

Напомним, в мае 2016 года Верховная Рада отказалась ввести в Уголовный кодекс понятие "вор в законе". Отклоненный законопроект предполагал уголовную ответственность за создание преступного сообщества с целью совершения любых преступлений под руководством "воров в законе". Данное правонарушение должно было наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или даже пожизненным заключение с конфискацией имущества.