Волкер счел заявления Путина о новой ракете предвыборной агитацией

"Я бы не считал, что эта видеокампания будет иметь большую добавленную стоимость".

Волкер счел заявления Путина о новой ракете предвыборной агитацией
Фото: US Embassy in Ukrainе

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что заявления Владимира Путина о новых ракетах связаны с приближающимися выборами.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

"Я вижу это преимущественно в контексте переизбрания Путина. Это кампания-презентация. У нас немало конкретных вопросов в отношениях с Россией, вызывающих беспокойство. Это и Сирия, и Северная Корея, и Украина, включая Крым. Также можно вспомнить другие двусторонние военные и дипломатические проблемы с Россией. Да, уже было проведено много работы, но я бы не считал, что эта видеокампания будет иметь большую добавленную стоимость ко всему этому", - сказал Волкер.

Напомним, 1 марта Путин выступил с посланием к парламенту РоSSии, в котором сообщил об успешном испытании новой крылатой ракеты с энергетической ядерной установкой. По его словам, новая ракета обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета и не имеет аналогов в мире.

Он заявил, что новое роSSийское оружие делает расширение НАТО бессмысленным.


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