Волкер счел заявления Путина о новой ракете предвыборной агитацией
"Я бы не считал, что эта видеокампания будет иметь большую добавленную стоимость".
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что заявления Владимира Путина о новых ракетах связаны с приближающимися выборами.
Об этом он сказал в интервью "Укринформу".
"Я вижу это преимущественно в контексте переизбрания Путина. Это кампания-презентация. У нас немало конкретных вопросов в отношениях с Россией, вызывающих беспокойство. Это и Сирия, и Северная Корея, и Украина, включая Крым. Также можно вспомнить другие двусторонние военные и дипломатические проблемы с Россией. Да, уже было проведено много работы, но я бы не считал, что эта видеокампания будет иметь большую добавленную стоимость ко всему этому", - сказал Волкер.
Напомним, 1 марта Путин выступил с посланием к парламенту РоSSии, в котором сообщил об успешном испытании новой крылатой ракеты с энергетической ядерной установкой. По его словам, новая ракета обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета и не имеет аналогов в мире.
Он заявил, что новое роSSийское оружие делает расширение НАТО бессмысленным.
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Политика
10.03.2018 18:19