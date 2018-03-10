Генштаб ВС фюрера РФ приказал боевикам на период проведения выборов в РоSSии ограничить обстрелы на Донбассе

Донбасс

На Донбассе отмечается снижение интенсивности огневых ударов со стороны роSSийских оккупационных войск по позициям ВСУ и населенным пунктам. Это связано как с достигнутыми договоренностями во время переговоров Трехсторонней контактной группы, так и с поступившей на имя командующих 1 и 2 АК оперативной группировки роSSийских оккупационных войск директивы ГШ ВС РФ.

Эту новость Донбасса передает Час Пик со ссылкой на оперативные данные группы "Информационное Сопротивление".

Директива ГШ ВС РФ предписывает на период подготовки и проведения выборов президента РФ ограничить нанесение огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории. Также, согласно данной директивы ГШ ВС РФ, все вооруженные формирования "ЛДНР" до 19 марта с.г. переведены на усиленный режим несения службы.

В частях и подразделениях 1 и 2 АК оперативной группировки роSSийских оккупационных войск на военных полигонах:

- "Центральный", "Славный" и "Ударный": продолжают проводиться мероприятия, направленные на отработку вопросов организации взаимодействия при действиях в составе разведывательно-огневого контура с применением БПЛА;

- "Приморский": отрабатываются мероприятия, направленные на отработку вопросов ведения боевых действий в городе и организации блокпостов.


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