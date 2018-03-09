СБУ показала оперативное видео задержания Рубана

В микроавтобусе Рубана была скрытая камера.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в пятницу провел брифинг, посвященный задержанию руководителя общественной организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана. На ней он показал оперативное видео, на котором скрытой камерой снята загрузка оружия в микроавтобус Рубана и его непосредственное задержание.

В ходе задержания Рубана 8 марта изъяты 5 автоматов Калашникова АК-74; 3 автомата Калашникова АКС-74У; один автомат Калашникова АК-47; 2 ручных пулемета Калашникова; 2 пистолета Макарова калибра 9 мм без маркировки с магазинами (производство РФ), 4 устройства для бесшумной стрельбы (РФ); 46 единиц 120 мм минометных мин; 6 противопехотных мин осколочного действия МОН-50 (РФ); 6 мин калибра 82 мм; 2 противотанковых гранатомета РПГ-22; миномет с внутренним диаметром ствола 62 мм, 28 гранат ВОГ-25; 320 патронов калибра 12,7 мм; 1280 патронов калибра 9 мм; 700 патронов калибра 7,62 мм; 4320 патронов калибра 5,45 мм.

При этом в ноябре 2017 года Рубан завез на контролируемую территорию еще одну партию оружия: крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7 "Утес" (РФ); 4 миномета калибра 120 мм (модифицированные в "ДНР"; крупнокалиберная винтовка калибра 12,7 мм ("ДНР"); 2 ручных противотанковых гранатомета РПГ-7В; 6 противопехотных мин МОН-50; 260 патронов 12,7 мм и др.

Грицак заявил, что Рубан планировал масштабные теракты с тысячами жертв. По его словам, центр Киев должны были обстрелять из минометов. "Удалось предотвратить масштабные теракты в Украине. Жертвами могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты. Целью масштабных терактов в Киеве должна была быть дестабилизация ситуации и демонстрация Украины в глазах мирового сообщества как территории сплошного хаоса", - утверждает глава СБУ.

Напомним, что согласно подозрению, предъявленному Рубану, он готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

Согласно документу, у Рубана "не позднее 14 ноября 2017 года" возник умысел совершить в Киеве теракт с целью запугать население и спровоцировать военный конфликт на территории всей Украины.

В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

Кроме того, Рубан планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Всех их должны были убить.


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