От пули снайпера на Донбассе ночью погиб воин “Азова” Юрий Луговский

Ему было 23 года.

От пули снайпера на Донбассе ночью погиб воин “Азова” Юрий Луговский
Юрий Луговский
Фото: Наталія ЛуговськаFacebook

Военнослужащий отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов" Юрий Луговский погиб в зоне АТО 9 марта в 2 часа ночи от пули вражеского снайпера. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.Юрий Луговский родился и проживал в городе Червоноград. С первых дней войны ушел добровольцем на фронт, воевал под псевдонимом Баррет. Ему было 23 года.

"Один из лучших разведчиков Азова. Баррет постоянно где-то ходил со своей группой в серой зоне. Минировал, что-то выслеживал, лежал днями в "лежках", возвращался с трофеями. На войне с первых дней. "Донбасс", Иловайск, затем Азов. О Баррете ходили легенды даже в полку, среди своих. О результатах, об операциях. В секторе его группу знали все. Я не знаю в, что верил Юра. В Рай или в Валхаллу или в еще что-то. В свои 23 года. Но он уже там, там где лучше. А в аду десятки, отправленных Юрой туда, врагов. В том числе в прямом эфире рашатв. Вечная память ", - написал на странице в Facebook друг погибшего Роман Синицын.

Мама Юрия, Наталья Луговская, работает психологом в реабилитационном центре воинов АТО в городе Сосновка и занимается активной волонтерской деятельностью, помогая украинским военным на востоке Украины.

О гибели сына женщина написала на своей странице в соцсети: "Моего Юры уже нет. Погиб сегодня ночью".


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