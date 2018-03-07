Украинский военнослужащий получил ранение возле Красногоровки

Боевики совершили один обстрел из стрелкового оружия на Донецком направлении.

С начала суток на Донбассе зафиксирован один обстрел позиций украинских военнослужащих со стороны боевиков, в результате один боец был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.

"Перемирие, о котором договорилаись Трехсторонняя контактная группа, в полной мере не соблюдалось по вине роSSийско-оккупационных войск. С начала суток зафиксирован один обстрел позиций наших защитников", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении боевики из стрелкового оружия вели огонь у Красногоровки. В результате этого обстрела ранения получил один военнослужащий ВСУ.

На других участках обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Наши военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником", - отметили в штабе.

Напомним, за минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска провели три прицельных обстрела позицийВСУ на Донбассе. В результате погиб один украинский военнослужащий.