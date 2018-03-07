На Донбассе погиб военный

Обстрелы зафиксированы у Луганского, Малинового и Авдеевки.

На Донбассе погиб военный
Фото: Макс Левин

За минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска провели три прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины на Донбассе. Вследствие вражеского огня погиб один украинский военнослужащий.

На Луганском направлении противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, а из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - неподалеку Малинового, сообщает штаб АТО.

На Донецком направлении враг применил гранатометы и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки.

Напомним, 5 марта, в первый день нового перемирия, роSSийско-оккупационные силы трижды нарушили перемирие, был ранен один украинский военный. Также под обстрел попали жилые дома в Счастье Луганской области.


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