На Донбассе погиб военный
Обстрелы зафиксированы у Луганского, Малинового и Авдеевки.
За минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска провели три прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины на Донбассе. Вследствие вражеского огня погиб один украинский военнослужащий.
На Луганском направлении противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, а из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - неподалеку Малинового, сообщает штаб АТО.
На Донецком направлении враг применил гранатометы и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки.
Напомним, 5 марта, в первый день нового перемирия, роSSийско-оккупационные силы трижды нарушили перемирие, был ранен один украинский военный. Также под обстрел попали жилые дома в Счастье Луганской области.
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Политика
07.03.2018 06:10