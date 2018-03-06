Польша обеспокоилась маршем националистов во Львове
Нацкорпус хотел показать, что "Львов – это бандеровский город".
Министерство иностранных дел Польши обеспокоено антипольскими лозунгами на марше националистов во Львове.
Такого типа события могут вызвать ненужную напряженность между гражданами обеих стран, сообщается в обнародованном во вторник коммюнике.
МИД Польши также выразил обеспокоенность обострением нарратива некоторых политических кругов Украины относительно Польши и поляков. Ведомство подчеркнуло, что Польша много лет поддерживает Украину как в политическом и оборонном аспектах, так и в экономике, включая энергетику.
В этом контексте Министерство иностранных дел Польши выражает надежду на то, что украинская власть отстранится от взглядов, представленных организаторами манифестации во Львове и связанными с ними кругами.
МИД Польши еще раз подчеркнуло свою готовность к дальнейшему диалогу по правовым вопросам, вытекающим из прошлого.
Напомним, вечером в воскресенье, 4 марта, по центральным улицам Львова прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года в бою с карательным отрядом советских спецслужб. По данным организаторов, участие в шествии приняли около тысячи человек. Участники марша, в частности, выкрикивали лозунги "Город Львов не для польских панов". Шествие стало ответом на "антибандеровский" закон, принятый в Польше, националисты хотели показать, что "Львов – это бандеровский город".
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06.03.2018 16:55