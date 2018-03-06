Польша обеспокоилась маршем националистов во Львове

Нацкорпус хотел показать, что "Львов – это бандеровский город".

Министерство иностранных дел Польши обеспокоено антипольскими лозунгами на марше националистов во Львове.

Такого типа события могут вызвать ненужную напряженность между гражданами обеих стран, сообщается в обнародованном во вторник коммюнике.

МИД Польши также выразил обеспокоенность обострением нарратива некоторых политических кругов Украины относительно Польши и поляков. Ведомство подчеркнуло, что Польша много лет поддерживает Украину как в политическом и оборонном аспектах, так и в экономике, включая энергетику.

В этом контексте Министерство иностранных дел Польши выражает надежду на то, что украинская власть отстранится от взглядов, представленных организаторами манифестации во Львове и связанными с ними кругами.

МИД Польши еще раз подчеркнуло свою готовность к дальнейшему диалогу по правовым вопросам, вытекающим из прошлого.