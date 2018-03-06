Украина усилила охрану объектов газотранспортной системы, - Витренко
Силовые структуры по просьбе НАК «Нафтогаз України» взяли под усиленную охрану объекты газотранспортной системы (ГТС) Украины, это связано с кризисом в отношениях в «Газпромом».
Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент издания
«Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией. Мы понимаем все риски», – сказал он.
По его словам, постоянный контроль за деятельностью объектов ГТС должен уменьшить вероятность экстраординарных ситуаций.
Витренко напомнил, что в 2009 году в Туркменистане во время коммерческого конфликта с «Газпромом» при неустановленных обстоятельствах произошел взрыв на газопроводе.
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Политика
06.03.2018 11:31