Украина усилила охрану объектов газотранспортной системы, - Витренко

ГТС

Силовые структуры по просьбе НАК «Нафтогаз України» взяли под усиленную охрану объекты газотранспортной системы (ГТС) Украины, это связано с кризисом в отношениях в «Газпромом».

Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией. Мы понимаем все риски», – сказал он.

По его словам, постоянный контроль за деятельностью объектов ГТС должен уменьшить вероятность экстраординарных ситуаций.

Витренко напомнил, что в 2009 году в Туркменистане во время коммерческого конфликта с «Газпромом» при неустановленных обстоятельствах произошел взрыв на газопроводе.


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