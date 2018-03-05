Полторак обсудил с министром обороны Швеции введение миротворцев на Донбасс

Стороны договорились по всем обсуждаемым вопросам.

Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с главой оборонного ведомства Королевства Швеция Петером Хультквистом, в ходе которой стороны обсудили введение миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Сегодня во время встречи с коллегой из Королевства Швеция мы рассмотрели вопрос о возможности развертывания миротворческой Миссии ООН на временно оккупированных территориях Украины и возможности принять участие в этой Миссии Вооруженных сил Швеции, - отметил Полторак. - Я бы хотел сказать, что по всем вопросам мы договорились, и наше решение абсолютно конструктивное.

Он также сообщил, что во время встречи обсуждалась ситуация с безопасностью как в Украине, так и в мире.

"Мы рассмотрели вопрос продолжения сотрудничества в сфере подготовки подразделений ВСУ путем возможного привлечения представителей Вооруженных сил Швеции к проведению учебно-тренировочной миссии операции «UNIFIER» в Международном центре миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне во Львовской области, - отметил Полторак.

"Мы обсудили возможности расширения формата сотрудничества между Министерствами обороны Украины и Швеции. В частности, мы договорились пересмотреть межправительственный протокол, согласно которому строятся наши взаимоотношения. Этот межправительственный протокол был подписан еще в 2001 году, мы сегодня договорились о том, что необходимо построить полноформатный договор между Министерством обороны Украины и Швеции о сотрудничестве в оборонной сфере, - добавил министр обороны.

Напомним, ранее Полторак обсудил возможность привлечения Сил обороны Финляндии к миссии ООН на Донбассе.

Формат миротворческой миссии является спорным вопросом для Украины и РФ , которая поддерживает боевиков. Украина рассчитывает на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию Донбасса включительно с государственной границей. РоSSия предлагает только "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения.

В феврале появился доклад Института Хадсона, подготовленный по просьбе бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена и касающийся возможного формата миссии. Он предполагает, что в Украину направят около 20 тыс. миротворцев и 4 тыс. полицейских, которые возьмут всю территорию ОРДЛО, включительно с госграницей.