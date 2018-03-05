Сыну замминистра образования предъявили подозрение в ограблении

У курьера интернет-магазина пытались отобрать Iphone 8+.

Прокуратура Киева 3 марта сообщила о подозрении сыну первого заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаилу в разбойном нападении.

Ему инкриминирована часть 2 статьи 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса, сообщили Українським Новинам в прокуратуре.

Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Издание INSIDER приводит подробности ограбления. Студент академии СБУ Михаил Ковтунец вместе с двумя сообщниками заказали в интернет-магазине доставку мобильного телефона Iphone 8+. Дождавшись курьера, они, угрожая пистолетом, попытались отнять телефон, но курьер сумел вырваться и убежать вместе с товаром. Пострадавший обратился в полицию и опознал Ковтунца как того, кто угрожал ему пистолетом.

Владимир Ковтунец занимает должность первого заместителя министра образования и науки с 22 июля 2016 года. Был народным депутатом Украины 2-го созыва. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информационных технологий и математики Национальной академии управления, эксперт проекта "Выборы и политические процессы" USAID.