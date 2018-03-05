Минздрав обжалует восстановление Амосовой в должности ректора НМУ им. Богомольца

Конфликт вокруг вуза продолжается.

Минздрав обжалует восстановление Амосовой в должности ректора НМУ им. Богомольца
Екатерина Амосова
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, в соответствии с которым Екатерина Амосова была восстановлена в должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Напомним, 20 февраля Минздрав отстранил Амосову от должности ректора НМУ им. Богомольца из-за непроведения государственного экзамена "КРОК 1. Стоматология". Руководство вуза в ответ организовало забастовку. Позже Амосова добилась решения суда об отмене ее отстранения.


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