Минздрав обжалует восстановление Амосовой в должности ректора НМУ им. Богомольца

Конфликт вокруг вуза продолжается.

Министерство здравоохранения подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева , в соответствии с которым Екатерина Амосова была восстановлена в должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Напомним, 20 февраля Минздрав отстранил Амосову от должности ректора НМУ им. Богомольца из-за непроведения государственного экзамена "КРОК 1. Стоматология". Руководство вуза в ответ организовало забастовку. Позже Амосова добилась решения суда об отмене ее отстранения.