Саакашвили: Вчера вы не мой несуществующий трон нашли, а окончательно потеряли головы

Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили сообщил, что вчера, 3 марта, во время снесения палаточного городка под зданием ВРУ не был его "трон", как об этом рассказывают правоохранители. Также он уверен, что скоро придет конец режима нынешней власти. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Час Пик.

"Вот это существо вчера сообщило, что, оказывается, в палаточном городке нашли «мой трон» и какие-то менты в балаклавах даже гордо на нем фотографировались. Так вот хочу сообщить в ответ хозяевам этого чуда. Вчера вы не мой несуществующий трон нашли, а окончательно потеряли головы в этом палаточном лагере и это означает, что совсем скоро потеряете и власть. Поверьте мне, я никогда не ошибался в своих украинских прогнозах", - написал Саакашвили.