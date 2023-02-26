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2023-02-26
Росія узурпувала місце в Радбезі і перетворила його на трон безкарності – Кулеба
Росії не місце в Радбезі ООН.
© Facebook/Міністерство закордонних справ України
Росія узурпувала місце постійного члена Ради Безпеки і перетворила його на свій "трон безкарності". Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час Ради Безпеки ООН, що зараз проходить в Нью-Йорку.
Він нагадав, що Росія не лише незаконно обійняла місце постійного члена Ради Безпеки ООН та розпалює конфлікти в світі, а й систематично перешкоджає прийняттю рішень Радбезу ООН, необхідних для їх вирішення.
"Майбутнє Росії має визначатися в контексті нелегітимної передачі місця СРСР до Росії та відповідальності за злочини, вчинені на території України, зокрема злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид", - наголосив Кулеба.
Оксана Лебедина, ZN.ua