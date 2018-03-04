В палаточном городке стали собираться экстремисты с оружием, - Луценко
Генеральный прокурор Юрий Луценко поддержал действия правоохранителей, разогнавших палаточный городок под Верховной Радой.
Об этом он сообщил в Facebook, пишет
«ГПУ поддерживает законные действия МВД 3 марта в палаточном городке. Одновременно прокуроры внимательно следят за законностью действий правоохранителей в отношении задержанных», — написал он.
Генпрокурор отметил, что с первого дня акций, организованных «Рухом нових сил» Михеила Саакашвили, заявляли о гарантии на мирный протест.
«Несмотря на то, что с тех пор правоохранители изъяли у лиц, связанных с этими акциями, кучу оружия и взрывчатки, одни активисты акций задержаны по подозрению в похищении человека, другие — по подозрению в убийстве целой семьи фермеров, мы и в дальнейшем гарантируем людям право на протест. Где угодно и когда угодно», — добавил он.
Однако, по словам Луценко, со временем в палаточном городке стали собираться экстремисты с оружием.
«Лагерь, где за деньги Курченко разрабатываются планы захвата парламента, откуда регулярно начинаются атаки, в том числе с применением оружия, на работников МВД, должен быть прекращены», — добавил он.
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