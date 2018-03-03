7 полицейских госпитализировали в результате столкновений под Верховной Радой

В них черепно-мозговые травмы, химические ожоги и переломы.

Во время столкновений под Верховной Радой Украины сегодня, 3 марта, семеро полицейских получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД .

"Во время проведения следственных действий и мероприятий по освобождению проезда по улице Грушевского в центре столицы между представителями правоохранительных органов и жителями палаточного городка возникли столкновения. Результатом препятствия законным действиям полицейских стала госпитализация семи работников Нацполиции с повреждениями разной степени тяжести: двое правоохранители - легкой и пятеро - средней", - сказано в сообщении.

По предварительным выводам медиков, у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы конечностей.

Все сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром 3 марта полиция начала ликвидацию палаточного городка под Верховной Радой, который находился там с осени прошлого года. В результате столкновений между митингующими и правоохранителями задержаны 100 человек. В полиции заявили, что нашли на территории палаточного городка девять гранат РГД-5, запалы, коктейли Молотова, пять дымовых мин.