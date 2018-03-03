Трамп хочет убрать Иванку и Кушнера из администрации Белого дома, - NYT

Из-за постоянных политических скандалов президент США Дональл Трамп обратился к главе аппарата Белого дома Джону Келли, чтобы тот посодействовал в увольнении Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера с должностей советников в Белом доме.

Об этом сообщило влиятельное американское издание The New York Times.

«Некоторые помощники (Трампа — ред.) разочарованы тем, что господин Кушнер и его жена, дочь президента — Иванка Трамп, остались в Белом доме несмотря на то, что президент Трамп время от времени говорит, что они вообще не должны были попасть в Белый дом и должны уйти. В то же время, по словам помощников, Трамп сказал этой паре, что они должны продолжать выполнять свои функции, одновременно в частном порядке попросив господина Келли (руководителя аппарата Белого дома — ред.) помочь их уволить», — идет речь в публикации.

Как отмечает издание, президент недоволен последним развитием скандалов вокруг Кушнера относительно невозможности выдачи ему постоянного допуска к секретной информации из-за проверки ФБР. Это значительно ограничивает его влияние в Белом доме, поскольку он не имеет доступа к большинству дел, которые рассматривает аппарат президента.