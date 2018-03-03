В Крыму в почтовые ящики начали бросать приглашение на выборы фюрера РФ

“Чувствуется, что местные власти обеспокоены явкой”.

В Крыму начали разносить по почтовым ящикам приглашения на выборы президента соседней РоSSии. Об этом 3 марта сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По словам корреспондента, приглашения выполнены на качественной глянцевой бумаге в виде открытки за подписью председателя ЦИК РоSSии Эллы Памфиловой.

Фото: ru.krymr.com

«Предвыборная кампания в Крыму идет полным ходом. Но главный акцент в ней сделан на явке. Чувствуется, что местные власти обеспокоены этим, они знают, что крымские татары не пойдут на выборы. Много и славян, которые не собираются участвовать в голосовании. Отсюда и такая настойчивая пропаганда необходимости участия в голосовании 18 марта», – прокомментировал ситуацию координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

Выборы президента РоSSии назначены на 18 марта 2018 года – годовщину роSSийской аннексии Крыма.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко и Верховная Рада призвали мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента РоSSии в аннексированном Крыму.

А министр иностранных дел Павел Климкин выступил за введение санкций в отношении всех, кто причастен к выборам президента РоSSийской Федерации в Крыму.