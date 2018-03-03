В Польше впервые подали в суд по закону об Институте нацпамяти

Аргентинское издание проиллюстрировало погром в Едвабном 1941-го фотографией с польскими солдатами антикоммунистического сопротивления 1950-х.

Аргентинское издание Pagina 12 стало первым, кого обвинили в нарушении противоречивого закона об Институте нацпамяти, поправки к которому президент Дуда подписал 6 февраля. Обновленный закон вступил в силу в четверг, 1 марта, сообщает Radio Poland.

Приближенная к польскому правительству общественная организация «Польская лига против клеветы» подала в окружной суд Варшавы на аргентинское издание в пятницу, 2 марта, обвинив сайт газеты Pagina 12 и ее журналиста Федерико Павловского в «действиях, направленных во вред польской нации и хорошей репутации польских солдат».

Речь идет о том, как отмечают в «Польской лиге против клеветы», что издание использовало фото 1950-х годов, на котором изображен солдат польского антикоммунистического сопротивления после Второй мировой войны, в статье о резне в Едвабном.

Тогда, в 1941 году, группа польского населения в селе Едвабном учинила погром и убила не менее 300 еврейских соседей во время немецкой оккупации.