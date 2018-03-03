Washington Post: Пентагон хочет настроить систему ПРО на защиту от РоSSии и Китая
Администрация Дональда Трампа работает над расширением политики противоракетной обороны США за счет включения определенных угроз со стороны РоSSии и Китая.
Таким образом, Вашингтон отойдет от предыдущей стратегии, которая почти полностью была сосредоточена на КНДР и Иране.
Как сообщает Washington Post, новая политика, как и ранее, будет призывать к усилению технологий, нацеленных против вражеских стран. В частности, в ней будет сделан акцент на вооружениях для перехвата ракет Северной Кореи. Но источники сообщили изданию, что в пересмотренном документе будет упоминание о необходимости рассмотреть угрозы со стороны РоSSии и Китая. Пока что новая политика по ПРО остается в форме проекта и может быть изменена. Ее окончательное утверждение ожидается в конце марта.
Обсуждение на эту тему в Пентагоне начались на фоне того, как президент РоSSии Владимир Путин пригрозил США новым вооружением включительно с ядерными крылатыми ракетами.
Тысячи роSSийских ракет уже могут преодолеть систему противоракетной обороны США в случае полномасштабной войны. Но Вашингтон полагается на собственный ядерный арсенал. Удар в ответ сдерживает большие государства от возможных атак. В результате, к этому времени Пентагон не строил щит от всех ракетных угроз со стороны РоSSии и Китая. Американские оборонные планировщики отказались от таких идей после распада СССР. По словам одного чиновника США, новая политика будет более дискретно рассматривать способы обуздания растущих роSSийских и китайских угроз в региональных театрах, таких как Европа и Азия. К примеру, американские генералы призывают установить лучшие сенсоры, которые будут отслеживать крылатые ракеты.
Американские чиновники допускают, что передовые ракетные технологии Москвы и Пекина могут оказаться в арсеналах других стран. Таким образом, не исключено, что США все равно придется с ними бороться.
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