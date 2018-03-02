Морские пехотинцы отразили атаку ДРГ боевиков на Мариупольском направлении

Один член группы был уничтожен, остальные - сбежали.

Одно из подразделений Вооруженных Сил Украины в понедельник отразило нападение диверсионно-разведывательной группы роSSийско-оккупационных войск на Мариупольськом направлении.

В результате один боевик уничтожен, двое сбежали, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На днях на мариупольском направлении "богатыри" из состава так называемого 9-го отдельного полка морской пехоты роSSийско-оккупационных войск пытались вызвать на поединок украинских морских пехотинцев", - говорится в сообщении.

В частности, три боевика в состоянии алкогольного опьянения пытались "прорвать" передовые позиции отдельной бригады морской пехоты сил АТО.

"В результате огневого контакта один член группы был уничтожен, а остальные - сбежали", - сообщают в штабе.

Как сообщалось, с начала суток на Донбассе зафиксировано 6 шесть вражеских обстрелов. Погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.