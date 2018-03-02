Четверо пограничников считаются пропавшими без вести, - Госпогранслужба
"Сейчас ни один из пограничников не находится в плену".
Четверо украинских пограничников считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян в Фейсбуке.
"Сейчас ни один из пограничников не находится в плену. Неопределенной остается судьба еще четверых ребят, которые считаются пропавшими без вести", - сообщил он.
Других подробностей и имен пропавших он не уточнил.
Напомним, в пятницу РоSSия передала Украине двоих арестованных украинских пограничников Богданя Марцоня и Игоря Дзюбака. Взамен Украина передала РФ задержанных в Херсонской области двух роSSийских пограничников Аскара Кулуба и Владимира Кузнецова.
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Политика
02.03.2018 11:52