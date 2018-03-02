Четверо пограничников считаются пропавшими без вести, - Госпогранслужба

"Сейчас ни один из пограничников не находится в плену".

Четверо пограничников считаются пропавшими без вести, - Госпогранслужба
Фото: dpsu.gov.ua

Четверо украинских пограничников считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян в Фейсбуке.

"Сейчас ни один из пограничников не находится в плену. Неопределенной остается судьба еще четверых ребят, которые считаются пропавшими без вести", - сообщил он.

Других подробностей и имен пропавших он не уточнил.

Напомним, в пятницу РоSSия передала Украине двоих арестованных украинских пограничников Богданя Марцоня и Игоря Дзюбака. Взамен Украина передала РФ задержанных в Херсонской области двух роSSийских пограничников Аскара Кулуба и Владимира Кузнецова.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Супрун позволила мочить пробу МантуСупрун позволила мочить пробу Манту
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ попросила ввести санкции против РоссотрудничестваСБУ попросила ввести санкции против Россотрудничества
Четверо военных ранены за сутки на ДонбассеЧетверо военных ранены за сутки на Донбассе
Госпогранслужба отчиталась о завершении создания системы биометрического контроляГоспогранслужба отчиталась о завершении создания системы биометрического контроля
Макрон намерен провести "реформу ислама" во ФранцииМакрон намерен провести "реформу ислама" во Франции
Пограничников в Луганской области обстреляли из стрелкового оружия с территории РоSSии, - штаб АТОПограничников в Луганской области обстреляли из стрелкового оружия с территории РоSSии, - штаб АТО
Венгрия призвала ввести наблюдателей ОБСЕ на ЗакарпатьеВенгрия призвала ввести наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье
Прокуратура за 7 років не змогла довести, що ющенківський голова РДА отримав $9 тисяч хабара за землю
Следствие официально получило от ООН фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в УкраинуСледствие официально получило от ООН фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину
В Сербии призывали фюрера РФ ввести войска в КосовоВ Сербии призывали фюрера РФ ввести войска в Косово
Минздрав предложил ввести ответственность за отказ от вакцинацииМинздрав предложил ввести ответственность за отказ от вакцинации
Последние новости
Подгружаем последние новости