Четверо пограничников считаются пропавшими без вести, - Госпогранслужба

"Сейчас ни один из пограничников не находится в плену".

Четверо украинских пограничников считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян в Фейсбуке.

"Сейчас ни один из пограничников не находится в плену. Неопределенной остается судьба еще четверых ребят, которые считаются пропавшими без вести", - сообщил он.

Других подробностей и имен пропавших он не уточнил.