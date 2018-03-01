Рада проголосовала за дерегуляцию разрешительных процедур в нефтегазодобыче
Проект входил в пакет "весны реформ".
Верховная Рада в четверг принял законопроект №3096-д, который касается упрощения некоторых аспектов нефтегазовой отрасли.
За него проголосовали 256 народных депутатов.
Законопроектом разрешается использовать механизм сервитута для строительства объектов нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта (без смены целевого назначения земельных участков).
Кроме того, устраняется необходимость получения горного отвода, исключаются объекты нефтегазодобычи из перечня объектов градостроительной деятельности, отменяется обязательный ввод месторождений в исследовательско-промышленную и промышленную разработку по решению Минэнергоугля.
Законопроектом предоставляется право нефтегазодобытчикам после завершения периода исследовательско-промышленной разработки месторождений использовать земучастки на основании договора с собственником земли вплоть до смены целевого назначения и оформления документов на право пользования (сейчас компании обязаны останавливать добычу на период оформления документов).
Законопроектом предоставляется недропользователям право на пользование своей геологической информацией без согласования с органами власти. Кроме того, предлагается расширить круг субъектов, которые могут проводить геолого-экономическую оценку запасов нефти и газа (сейчас таким правом владеет исключительно Государственная комиссия Украины по запасам полезных ископаемых).
Этот проект входил в пакет из 35 законопроектов, которые Кабмин в январе определил как "весну реформ".
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