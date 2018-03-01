Работника внутренней безопасности киевской ГФС поймали на взятке $10 тысяч

Деньги вымогались за таможенное оформление товаров.

Работника внутренней безопасности киевской ГФС поймали на взятке $10 тысяч

Генпрокуратура и СБУ задержали работника управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы в Киеве по подозрению в вымогательстве 10 тыс. долларов взятки.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Задержанный вымогал деньги от представителя юридического лица за решение вопросов, связанных с беспрепятственным таможенным оформлением товаров.

Готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

Напомним, накануне военная прокуратура задержала в Киевской области нескольких чиновников на взятке 1,3 млн гривен.


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