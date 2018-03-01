Работника внутренней безопасности киевской ГФС поймали на взятке $10 тысяч
Деньги вымогались за таможенное оформление товаров.
Генпрокуратура и СБУ задержали работника управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы в Киеве по подозрению в вымогательстве 10 тыс. долларов взятки.
Об этом сообщается на сайте ГПУ.
Задержанный вымогал деньги от представителя юридического лица за решение вопросов, связанных с беспрепятственным таможенным оформлением товаров.
Готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.
Напомним, накануне военная прокуратура задержала в Киевской области нескольких чиновников на взятке 1,3 млн гривен.
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