Порошенко поздравил украинцев с победой в Стокгольмском суде

"Это результат совместной согласованной работы менеджмента НАК "Нафтогаз", правительства, президента".

Президент Петр Порошенко провел встречу с командой НАК "Нафтогаз Украины" и поздравил украинцев с победой в Стокгольмском арбитраже по делу "Нефтогаза" против "Газпрома".

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Фото: president.gov.ua

Порошенко подчеркнул, что это историческое решение по защите национальных и финансовых интересов Украины.

"Это настоящая победа. Сегодняшним решением Стокгольмского арбитража Украина выиграла 4 млрд 600 млн долларов США . Из этих средств будут оплачены газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" будет зачислено 2 млрд 560 млн долларов США . При чем будут зачислены немедленно. Это результат совместной согласованной работы менеджмента НАК "Нафтогаз", правительства, президента", - сказал Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что это решение является чрезвычайно важным, поскольку оно способствует укреплению золотовалютных резервов.

Ранее в среду Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нефтегаза" о компенсации $4,63 млрд за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.