Порошенко поздравил украинцев с победой в Стокгольмском суде

"Это результат совместной согласованной работы менеджмента НАК "Нафтогаз", правительства, президента".

Президент Петр Порошенко провел встречу с командой НАК "Нафтогаз Украины" и поздравил украинцев с победой в Стокгольмском арбитраже по делу "Нефтогаза" против "Газпрома".

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Фото: president.gov.ua

Порошенко подчеркнул, что это историческое решение по защите национальных и финансовых интересов Украины.

"Это настоящая победа. Сегодняшним решением Стокгольмского арбитража Украина выиграла 4 млрд 600 млн долларов США. Из этих средств будут оплачены газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" будет зачислено 2 млрд 560 млн долларов США. При чем будут зачислены немедленно. Это результат совместной согласованной работы менеджмента НАК "Нафтогаз", правительства, президента", - сказал Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что это решение является чрезвычайно важным, поскольку оно способствует укреплению золотовалютных резервов.

Ранее в среду Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нефтегаза" о компенсации $4,63 млрд за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Блок рекламы


Похожие новости
Безвизовым режимом воспользовались 0,5 млн украинцев, - ПорошенкоБезвизовым режимом воспользовались 0,5 млн украинцев, - Порошенко
Девятая коллегия судей не смогла приступить к рассмотрению дела ШтепыДевятая коллегия судей не смогла приступить к рассмотрению дела Штепы
Порошенко предложил ужесточить ответственность за скупку голосов на выборахПорошенко предложил ужесточить ответственность за скупку голосов на выборах
Порошенко о Польше: Украина сама разберется, каких героев должна чествоватьПорошенко о Польше: Украина сама разберется, каких героев должна чествовать
Порошенко прокомментировал формулу Роттердам+Порошенко прокомментировал формулу Роттердам+
Порошенко заявил, что олигархи не имеют на него влиянияПорошенко заявил, что олигархи не имеют на него влияния
Порошенко анонсировал освобождение двух украинцев из РФПорошенко анонсировал освобождение двух украинцев из РФ
Порошенко назвал эффективной работу Медведчука по освобождению заложниковПорошенко назвал эффективной работу Медведчука по освобождению заложников
Порошенко назвал реадмиссию Саакашвили в Польшу юридически безупречнойПорошенко назвал реадмиссию Саакашвили в Польшу юридически безупречной
Порошенко: Украина примет корабли из Крыма только вместе с КрымомПорошенко: Украина примет корабли из Крыма только вместе с Крымом
Последние новости
Подгружаем последние новости