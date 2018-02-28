Новостей.COM ⇒
2018-02-28
Безвизовым режимом воспользовались 0,5 млн украинцев, - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что безвизовым режимом с Европейскими союзом уже воспользовались 0,5 млн граждан Украины.
Об этом он заявил на пресс-конференции «Вызовы-2018».
«Изменения в Украине заметили и оценили в мире: об этом свидетельствует старт безвизового режима, которым воспользовались уже почти 500 тыс. граждан. Не слушайте
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
Чиновнику Запорожской ОГА сообщено о подозрении в нанесении ущерба на 93 млн грн »»
28.02.2018 17:26
28.02.2018 17:26
←+Ctrl+→