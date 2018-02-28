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Безвизовым режимом воспользовались 0,5 млн украинцев, - Порошенко Президент Украины Петр Порошенко заявил, что безвизовым режимом с Европейскими союзом уже воспользовались 0,5 млн граждан Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции «Вызовы-2018». «Изменения в Украине заметили и оценили в мире: об этом свидетельствует старт безвизового режима, которым воспользовались уже почти 500 тыс. граждан. Не слушайте

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