Безвизовым режимом воспользовались 0,5 млн украинцев, - Порошенко

Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что безвизовым режимом с Европейскими союзом уже воспользовались 0,5 млн граждан Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции «Вызовы-2018».

«Изменения в Украине заметили и оценили в мире: об этом свидетельствует старт безвизового режима, которым воспользовались уже почти 500 тыс. граждан. Не слушайте

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