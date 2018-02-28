Волкер рассказал, когда ожидает прогресса в переговорах с РФ по Донбассу
В США разочарованы позицией РоSSии по переговорам по Донбассу и уверены, что ситуация изменится после «перевыборов Путина».
Об этом заявил специальный представитель США Курт Волкер в ходе выступления на конференции в аналитическом центре Center for the National Interest, передает «Голос Америки».
Волкер отметил, что он уже четыре раза встречался с представителем РоSSии Владиславом Сурковым, последний раз — в январе.
«Он внимательно выслушал наши идеи и заверил, что вернется со своими предложениями», — отметил он.
Однако, по его словам, в течение последнего месяца никаких предложений от россиян не поступало.
Волкер отметил, что такая позиция РоSSии была ожидаемой, учитывая избирательный процесс и добавил, что в РФ могут активизировать переговоры по Донбассу «после перевыборов Путина».
Также представитель США сказал, что «конфликт в Украине не замороженный и не стабильный».
По его словам, на Донбассе ежедневно происходят бои, задействованы минометы, артиллерия, танки, снайперы.
«В среднем один украинский военнослужащий погибает каждые три дня, защищая территорию своей страны на территории своей страны», — сказал Волкер.
Позже в Twitter Волкер отметил важность решения США предоставить Украине летальную оружие.
«Мы работаем над усилением обороны, чтобы РоSSия не получила больше территории», — написал дипломат.
Он добавил, что международное сообщество остается объединенным по вопросу Украины, что противоречит ожиданиям президента РоSSии Владимира Путина.
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