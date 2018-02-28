Волкер рассказал, когда ожидает прогресса в переговорах с РФ по Донбассу

kurt-volker

В США разочарованы позицией РоSSии по переговорам по Донбассу и уверены, что ситуация изменится после «перевыборов Путина».

Об этом заявил специальный представитель США Курт Волкер в ходе выступления на конференции в аналитическом центре Center for the National Interest, передает «Голос Америки».

«Нас разочаровывает недостаток прогресса со стороны РоSSии в установлении мира и воплощении Минских договоренностей», — сказал он.

Волкер отметил, что он уже четыре раза встречался с представителем РоSSии Владиславом Сурковым, последний раз — в январе.

«Он внимательно выслушал наши идеи и заверил, что вернется со своими предложениями», — отметил он.

Однако, по его словам, в течение последнего месяца никаких предложений от россиян не поступало.

Волкер отметил, что такая позиция РоSSии была ожидаемой, учитывая избирательный процесс и добавил, что в РФ могут активизировать переговоры по Донбассу «после перевыборов Путина».

Также представитель США сказал, что «конфликт в Украине не замороженный и не стабильный».

По его словам, на Донбассе ежедневно происходят бои, задействованы минометы, артиллерия, танки, снайперы.

«В среднем один украинский военнослужащий погибает каждые три дня, защищая территорию своей страны на территории своей страны», — сказал Волкер.

Позже в Twitter Волкер отметил важность решения США предоставить Украине летальную оружие.

«Мы работаем над усилением обороны, чтобы РоSSия не получила больше территории», — написал дипломат.

Он добавил, что международное сообщество остается объединенным по вопросу Украины, что противоречит ожиданиям президента РоSSии Владимира Путина.

Источник: УП


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Блок рекламы


Похожие новости
Могилёв рассказал про встречу с консулом РоSSии во время захвата КрымаМогилёв рассказал про встречу с консулом РоSSии во время захвата Крыма
Луценко рассказал, как СБУ давит на бизнесЛуценко рассказал, как СБУ давит на бизнес
Луценко рассказал о делах Дейдея, Лозового, Довгого и "Мультика"Луценко рассказал о делах Дейдея, Лозового, Довгого и "Мультика"
Ирина Луценко: Когда наша страна будет секторально интегрирована с ЕС, вопрос членства станет лишь формальностьюИрина Луценко: Когда наша страна будет секторально интегрирована с ЕС, вопрос членства станет лишь формальностью
В военной прокуратуре рассказали обстоятельства гибели пограничника на стрельбахВ военной прокуратуре рассказали обстоятельства гибели пограничника на стрельбах
Кучма: нужно было оставить ссылку на Минские соглашения в законе по ДонбассуКучма: нужно было оставить ссылку на Минские соглашения в законе по Донбассу
Луценко рассказал, о чем говорил с Коломойским в АмстердамеЛуценко рассказал, о чем говорил с Коломойским в Амстердаме
Гриневич опровергла заявление премьера Венгрии о переговорах по закону об образованииГриневич опровергла заявление премьера Венгрии о переговорах по закону об образовании
Порошенко объявил о завершении АТО и подписал закон по ДонбассуПорошенко объявил о завершении АТО и подписал закон по Донбассу
Лукашенко: Минск останется переговорной площадкой по ДонбассуЛукашенко: Минск останется переговорной площадкой по Донбассу
Последние новости
Подгружаем последние новости