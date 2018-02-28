Волкер рассказал, когда ожидает прогресса в переговорах с РФ по Донбассу

В США разочарованы позицией РоSSии по переговорам по Донбассу и уверены, что ситуация изменится после «перевыборов Путина».

Об этом заявил специальный представитель США Курт Волкер в ходе выступления на конференции в аналитическом центре Center for the National Interest, передает «Голос Америки».

«Нас разочаровывает недостаток прогресса со стороны РоSSии в установлении мира и воплощении Минских договоренностей», — сказал он.

Волкер отметил, что он уже четыре раза встречался с представителем РоSSии Владиславом Сурковым, последний раз — в январе.

«Он внимательно выслушал наши идеи и заверил, что вернется со своими предложениями», — отметил он.

Однако, по его словам, в течение последнего месяца никаких предложений от россиян не поступало.

Волкер отметил, что такая позиция РоSSии была ожидаемой, учитывая избирательный процесс и добавил, что в РФ могут активизировать переговоры по Донбассу «после перевыборов Путина».

Также представитель США сказал, что «конфликт в Украине не замороженный и не стабильный».

По его словам, на Донбассе ежедневно происходят бои, задействованы минометы, артиллерия, танки, снайперы.

«В среднем один украинский военнослужащий погибает каждые три дня, защищая территорию своей страны на территории своей страны», — сказал Волкер.

Позже в Twitter Волкер отметил важность решения США предоставить Украине летальную оружие.

«Мы работаем над усилением обороны, чтобы РоSSия не получила больше территории», — написал дипломат.

Он добавил, что международное сообщество остается объединенным по вопросу Украины, что противоречит ожиданиям президента РоSSии Владимира Путина.