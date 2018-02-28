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Апелляционный суд оставил соратника Саакашвили под стражей Дангадзе остается под арестом до 31 марта. Фото: Сергей Нужненко Апелляционный суд Киева признал законным продление ареста соратника Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган. "Апелляционный суд Киева оставил под стражей С. Дангадзе, которому инкриминируют ст. 256 и ст. 110 УК Украины", - написала она в Twitter . Как сообщалось, в январе Печерский районный суд Киева продлил арест Дангадзе до 31 марта. Соратник экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили Северион Дангадзе, который, по версии следствия, получал деньги для акций протеста в Киеве от беглого олигарха Сергея Курченко, 6 декабря был арестован без права залога.

LB.ua

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