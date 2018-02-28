В США сотрудники пограничного контроля не используют правильное программное обеспечение для проверки электронных паспортов
В США сотрудники пограничного контроля не используют правильное программное обеспечение для проверки электронных паспортов уже более десяти лет, — заявляют два американских сенатора.
Сенатор штата Орегон Рон Виден и сенатор Миссури Клэр МакКаскилл попросили сотрудников таможенных служб США начать надлежащим образом аутентифицировать электронные паспорта.
Если данные на смарт-чипах не могут быть проверены, невозможно сказать, было ли что-то изменено, — говорят они.
«Анти-поддельные» меры в электронных паспортах никогда не были реализованы.
Америка была одной из первых стран в мире, которая приняла электронные паспорта, и теперь путешественники из стран, входящих в список безвизового режима, должны въехать в страну с использованием электронного документа. Это ускоряет время, необходимое для обработки данных на границе контроль.
Однако сенаторы заявляют, что таможенная служба США и пограничная служба никогда не применяли меры защиты от подделки и защиты от несанкционированного доступа, которые необходимо было встроить в интеллектуальные чипы e-pas. У них просто нет правильного программного обеспечения.
«Пограничная служба была осведомлена об этом провале безопасности с по крайней мере в 2010 году, когда Управление государственной отчетности опубликовало отчет, в котором подчеркивается эта проблема», — отмтеил Виден.
«Спустя восемь лет после публикации ведомство до сих пор не обладает технологическими возможностями для аутентификации машиночитаемых данных в электронных паспортах», — добавил он.
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