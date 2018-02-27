У премьера Польши настаивают: Бандера ответственен за "геноцид" на Волыни

В офисе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявили, что Степан Бандера несет ответственность за Волынскую трагедию, хотя и косвенную.

Об этом во вторник сказал глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик, комментируя высказывания экс-премьера Яна Ольшевского о Бандере, сообщает Европейская правда со ссылкой на Onet.pl.

Бывший премьер-министр Польши Ян Ольшевский в интервью Super Express заявил, что Бандера не ответственен за трагедию на Волыни. Ольшевский подчеркнул: Волынская трагедия произошла тогда, когда Бандера был заключен немцами. Более того, если бы Бандера мог в то время принять решение, то преступления на Волыни не произошло бы, считает бывший чиновник.

«Трудно согласиться с утверждением премьер-министра Ольшевского, которого я уважаю… Степан Бандера был одним из политиков, косвенно ответственных за трагедию, которая произошла на Волыни и юго-восточных окраинах Второй Речи Посполитой», — сказал глава канцелярии премьер министра.

Дворчик добавил, что «идеология украинского национализма, которую описал Дмитрий Донцов и которую пропагандировал Степан Бандера, прямо говорила о геноциде, необходимом для очистки украинских этнических территорий».

По поводу слов Ольшевского о возможности избежать Волынской трагедии, если бы решение об этом принимал Бандера, Дворчик заявил, что такое заявление не охватывает исторических фактов.

«Несомненно, Степан Бандера имел огромное влияние на развитие украинского националистического движения, и мы знаем, какие были последствия», — сказал Дворчик.