Анджей Дуда попал в ДТП
Польский лидер не пострадал.
Президент Польши Анджей Дуда попал в ДТП в Кракове.
В результате незначительного автопроисшествия польский лидер не пострадал, пересел в другой автомобиль и продолжил путешествие, сообщает радио RMF.FM.
Согласно этой информации, лимузин Дуды при выезде на мост наехал на выступ, который отделяет автодорогу от трамвайного пути, и застрял там.
Транспортное средство не могло продолжать движение, поэтому Дуда пересел в другой автомобиль президентской колонны и отправился дальше.
Это не первое ДТП с участием президента Польши. В течение последних двух лет в ДТП попадал и Дуда, и тогдашний премьер-министр Польша Беата Шидло. При этом бывшая глава польского правительства после ДТП неделю находилась в больнице.
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Политика
27.02.2018 15:29