Анджей Дуда попал в ДТП

Польский лидер не пострадал.

Фото: moto.pl
Фото: moto.pl
Фото: moto.pl

Президент Польши Анджей Дуда попал в ДТП в Кракове.

В результате незначительного автопроисшествия польский лидер не пострадал, пересел в другой автомобиль и продолжил путешествие, сообщает радио RMF.FM.

Согласно этой информации, лимузин Дуды при выезде на мост наехал на выступ, который отделяет автодорогу от трамвайного пути, и застрял там.

Транспортное средство не могло продолжать движение, поэтому Дуда пересел в другой автомобиль президентской колонны и отправился дальше.

Это не первое ДТП с участием президента Польши. В течение последних двух лет в ДТП попадал и Дуда, и тогдашний премьер-министр Польша Беата Шидло. При этом бывшая глава польского правительства после ДТП неделю находилась в больнице.


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