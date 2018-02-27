Польский лидер не пострадал.

Фото: moto.pl Фото: moto.pl Фото: moto.pl

Президент Польши Анджей Дуда попал в ДТП в Кракове.

В результате незначительного автопроисшествия польский лидер не пострадал, пересел в другой автомобиль и продолжил путешествие, сообщает радио RMF.FM.

Согласно этой информации, лимузин Дуды при выезде на мост наехал на выступ, который отделяет автодорогу от трамвайного пути, и застрял там.

Транспортное средство не могло продолжать движение, поэтому Дуда пересел в другой автомобиль президентской колонны и отправился дальше.