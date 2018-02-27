Стець упал в обморок после речи о Крыме (видео)

Стець

Выступление министра информполитики Украины Юрия Стеця в Киеве закончилось потерей сознания. По словам ведущей, мужчина болен, а также она извинилась перед собравшимися.

В своей короткой речи Стець дал обещание быть прямолинейным и чистосердечным. Затем государственный служащий обратился к европейскому депутату Ребекке Хармс и послу Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ.

В то время, когда он говорил, что территория Крымского полуострова - это Украина, а РФ - оккупант, начал немного задыхаться.

После этого его пламенная речь перешла на Ахтема Чийгоза, который высказывал такую же точку зрения, но в итоге его посадили. Затем он предположил, что такие действия роSSийское правительство может направить относительно Хармс и Йованович.

"Вы говорили, что Крым - это Украина, а РоSSия - оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза, его за это посадили, вы следующие", - резюмировал министр.

В результате политик не смог добраться до кулис и потерял сознание.


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