В Уругвае начали расследование дела о контрабанде кокаина из Аргентины в РФ

В Уругвае считают, что наркотики могли переправляться и в другие страны по дипломатическим каналам.

Министерство внутренних дел Уругвая начало расследование в связи с делом о попытке контрабанды около 400 кг кокаина из Аргентины в РоSSию.

Об этом сообщает местная газета El Observador со ссылкой на источники.

В Уругвае считают, что наркотики могли переправляться и в другие страны по дипломатическим каналам. Подозрения возникли после появления записи разговоров фигурантов дела. На одной из записей один из фигурантов Иван Близнюк в разговоре с Александром Чикало говорил, что транспортировка наркотиков проходит через Уругвай.

Министр внутренних дел Уругвая отметил, что официального подтверждения информации о том, что маршрут чемоданов с наркотиками проходил через Москву, нет.

Представитель министерства безопасности Аргегнтины Херардо Мильман подтвердил 26 февраля, что следствие проверяет уругвайский след в этом деле, пишет Montevideo Portal. Вероятно, что источник поставок - это Уругвай, поскольку подозреваемые в причастности к наркотрафику дипломаты до работы в Аргентине работали в Уругвае, сказал он в эфире Telenoche. По его словам, следствие запросит интересующую его информацию у властей Уругвая.

О подозрениях аргентинского следствия об участии Уругвая в работе раскрытого канала переброски наркотиков в минувшую субботу, 24 февраля, писала аргентинская газета Clar?n. По его версии, организатор канала, находящийся в розыске Андрей Ковальчук мог как минимум дважды переправить аналогичные партии наркотиков в РоSSию через Уругвай до того, как в декабре 2016 года 12 чемоданов нашли в школе при посольстве.

В январе Тверской суд Москвы заочно арестовал предполагаемого организатора контрабанды Андрея Ковальчука и объявил его в международный розыск. В ФСБ сообщили, что обвиняемый может скрываться в Германии, однако не уточнили его имя, передает "Интерфакс". До этого суд арестовал трех фигурантов дела - Иштимира Худжамоева, Владимира Калмыкова и бывшего сотрудника роSSийского посольства Али Абянова. Всех трех обвиняют в покушении на контрабанду наркотических средств и в попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств. Фигурантов дела задержали в Москве в декабре 2017 года. Уголовное дело о попытке контрабанды наркотиков в РоSSии завели в ноябре.

22 февраля стало известно, что в школе при посольстве РоSSии в Аргентине нашли 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина. Они были зарегистрированы как дипломатический багаж. Полиция установила, что в багаже был кокаин, после этого его изъяли, заменили мукой, а чемоданы оснастили датчиками GPS и переправили в РоSSию. В МИД РФ заявили, что чемоданы принадлежали "закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения".