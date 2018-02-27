РоSSия разместила в Крыму шесть ядерных боеголовок, - Джемилев

"Ни НАТО, ни наша внешняя разведка не владеет данными. Получается, что разведка крымских татар сильнее всех, что ли?"

РоSSия разместила в Крыму шесть ядерных боеголовок, - Джемилев
Фото: agentstvo.com.ua

РоSSия превратила оккупированный Крым в военную базу и разместила там ядерное оружие.

Об этом лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил в эфире 5 канала, передает УНИАН.

"«Крым действительно превратился в (военную, - ред.) базу. Для нас больнее всего, что при этом нарушается экология. Этот военно-стратегический объект "Таврида", они там все зеленые насаждения вырубают, если находят какие-то памятники культуры, вывозят. Все они там перерыли, перелопатили", - сказал он.

Джемилев добавил, что получил информацию из двух источников, не связанных между собой, о том, что РоSSия разместила в оккупированном Крыму шесть ядерных боеголовок.

"Что касается ядерных боеголовок. Удивительно, что ни НАТО, ни наша внешняя разведка точно не владеет (данными). Получается, что разведка крымских татар сильнее всех, что ли? Мы еженедельно получаем обзор по Крыму: какая у них техника пришла, какие у них там передвижения. Неделю назад я получил подтверждение того, что и по уровню радиации, в тех местах, где, вероятно, они (ядерные боезаряды, - ред.) есть", - отметил лидер крымскотатарского народа.

Летом прошлого года начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что РФ восстанавливает объекты для хранения ядерного оружия в Крыму. Информации о перемещении ядерных боеприпасов на тот момент не было.

О наличии ядерного оружия на аннексированном полуострове Джемилев заявлял еще в декабре 2016-го.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия заблокировала в Совбезе ООН антииранскую резолюциюРоSSия заблокировала в Совбезе ООН антииранскую резолюцию
Киев благодарен Турции за позицию по Крыму, - посол Украины в АнкареКиев благодарен Турции за позицию по Крыму, - посол Украины в Анкаре
РоSSия ведет против Украины уже 24-ю войну, - ЮщенкоРоSSия ведет против Украины уже 24-ю войну, - Ющенко
РоSSия пытается повлиять на результаты Оскара, - The New York TimesРоSSия пытается повлиять на результаты Оскара, - The New York Times
РоSSия незаконно добыла с Одесского месторождения более 3,5 млрд кубометров газаРоSSия незаконно добыла с Одесского месторождения более 3,5 млрд кубометров газа
РоSSия возобновила пропуск грузовиков через границу в Харьковской областиРоSSия возобновила пропуск грузовиков через границу в Харьковской области
РоSSия третьи сутки не пропускает грузовики из Украины в Харьковской областиРоSSия третьи сутки не пропускает грузовики из Украины в Харьковской области
РоSSия не пропускает фуры из УкраиныРоSSия не пропускает фуры из Украины
РоSSия направила ноту протеста Украине из-за погрома в помещении РоссотрудничестваРоSSия направила ноту протеста Украине из-за погрома в помещении Россотрудничества
В оккупированном Крыму создали пророSSийский "совет крымских татар"В оккупированном Крыму создали пророSSийский "совет крымских татар"
Последние новости
Подгружаем последние новости