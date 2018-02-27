РоSSия разместила в Крыму шесть ядерных боеголовок, - Джемилев

"Ни НАТО, ни наша внешняя разведка не владеет данными. Получается, что разведка крымских татар сильнее всех, что ли?"

РоSSия превратила оккупированный Крым в военную базу и разместила там ядерное оружие.

Об этом лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил в эфире 5 канала, передает УНИАН.

"«Крым действительно превратился в (военную, - ред.) базу. Для нас больнее всего, что при этом нарушается экология. Этот военно-стратегический объект "Таврида", они там все зеленые насаждения вырубают, если находят какие-то памятники культуры, вывозят. Все они там перерыли, перелопатили", - сказал он.

Джемилев добавил, что получил информацию из двух источников, не связанных между собой, о том, что РоSSия разместила в оккупированном Крыму шесть ядерных боеголовок.

"Что касается ядерных боеголовок. Удивительно, что ни НАТО, ни наша внешняя разведка точно не владеет (данными). Получается, что разведка крымских татар сильнее всех, что ли? Мы еженедельно получаем обзор по Крыму: какая у них техника пришла, какие у них там передвижения. Неделю назад я получил подтверждение того, что и по уровню радиации, в тех местах, где, вероятно, они (ядерные боезаряды, - ред.) есть", - отметил лидер крымскотатарского народа.

Летом прошлого года начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что РФ восстанавливает объекты для хранения ядерного оружия в Крыму. Информации о перемещении ядерных боеприпасов на тот момент не было.

О наличии ядерного оружия на аннексированном полуострове Джемилев заявлял еще в декабре 2016-го.