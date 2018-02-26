Еще один претендент на пост аудитора НАБУ снял кандидатуру

Остался только Карлос Кастренсана.

Еще один претендент на пост аудитора НАБУ снял кандидатуру
Фото: Макс Требухов

Еще один претендент на пост аудитора НАБУ от Верховной Рады снял свою кандидатуру.

Об этом на брифинге сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

7 февраля комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции попросил Парубия поставить на голосование тех кандидатов на должность аудитора НАБУ, которые были предложены в 2017 году: профессора Академии адвокатуры Сергея Гончаренко, бывшего прокурора США Марту Борщ или бывшего прокурора Испании Карлоса Кастренсану.

На следующий день стало известно, что Борщ попросила больше не рассматривать ее кандидатуру на пост аудитора Антикоррупционного бюро Украины. По словам Парубия, после решения комитета поступил еще один отказ.

"Эти кандидатуры уже рассматривались, когда я проводил рейтинговое голосование и когда предыдущий раз я ставил на повестку дня избрание аудитора. К сожалению, ни один из кандидатов, в том числе и те трое, не набрали необходимого количества голосов. Более того, сложилась такая нештатная ситуация, что после решения комитета двое из трех кандидатов, написали заявление о том, что они не желают баллотироваться, на желают принимать участие в голосовании Верховной Рады, отборе аудитора", - сказал он журналистам.

Парубий надеется, что профильный комитет рассмотрит сложившуюся ситуацию и издаст новое решение по аудитору НАБУ.

Член антикоррупционного комитета Егор Соболев уточнил LB.ua, что второй отказ поступил от Гончаренко. Таким образом, единственным желающим на пост аудитора остался Карлос Кастренсана.

Напомним, согласно ст. 26 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", ежегодно проводится независимая оценка эффективности деятельности агентства, в том числе путем случайного аудита уголовных производств. Данный аудит проводит комиссия из трех человек, которых ежегодно определяет президент, Верховная Рада и Кабмин. Пока своего представителя назначил лишь Кабмин.

Неудовлетворительные результаты аудита могут стать основанием для увольнения руководства НАБУ.


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