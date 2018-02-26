16 турчанок в Ираке приговорены к казни за вступление в ИГИЛ

Ирак задержал по меньшей мере 560 женщин и 600 детей, связанных с исламистами.

16 турчанок в Ираке приговорены к казни за вступление в ИГИЛ
Боевики ИГИЛ
Фото: kurdpress.com

Иракский суд приговорил к смертной казни 16 гражданок Турции, вступивших в террористическую группировку "Исламское государство", передает Радио Свобода.

По словам судьи, он вынес приговор "после того, как было доказано, что они принадлежат к террористической группировке после того, как они признались в браке с ее участниками или предоставлении членам группы материально-технической помощи, или помощи в проведении террористических атак".

Сообщается, что Ирак задержал по меньшей мере 560 женщин и 600 детей, признанных боевиками или родственниками представителей ИГИЛ.

В январе суд приговорил гражданку Германии к смертной казни по обвинению в предоставлении материально-технической поддержки боевикам "Исламского государства".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
New York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армииNew York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армии
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Порошенко объявил о завершении АТО и подписал закон по ДонбассуПорошенко объявил о завершении АТО и подписал закон по Донбассу
"Мы добровольно отсоединились": Семья сепаратистов уверена, что Украина им должна"Мы добровольно отсоединились": Семья сепаратистов уверена, что Украина им должна
Блок рекламы


Похожие новости
Швеция предоставила гражданство иранцу, приговоренному к смертной казни на родинеШвеция предоставила гражданство иранцу, приговоренному к смертной казни на родине
РоSSия рассказала об организации боевиками ИГИЛ онлайн-казиноРоSSия рассказала об организации боевиками ИГИЛ онлайн-казино
В Сирии задержали двух боевиков ИГИЛ из БританииВ Сирии задержали двух боевиков ИГИЛ из Британии
В США мужчину приговорили к 18 годам тюрьмы за поддержку ИГИЛВ США мужчину приговорили к 18 годам тюрьмы за поддержку ИГИЛ
В Дагестане мужчину, вызволившего сына из ИГИЛ, арестовали за пособничество терроризмуВ Дагестане мужчину, вызволившего сына из ИГИЛ, арестовали за пособничество терроризму
В Беларуси к смертной казни приговорили пять человек за годВ Беларуси к смертной казни приговорили пять человек за год
Интерпол сообщил о 50 боевиках ИГИЛ, прибывших в Италию на лодкахИнтерпол сообщил о 50 боевиках ИГИЛ, прибывших в Италию на лодках
Международная коалиция уничтожила штаб-квартиру ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-ЗорМеждународная коалиция уничтожила штаб-квартиру ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
Немку, которая помогала ИГИЛ, приговорили к смертной казни в ИракеНемку, которая помогала ИГИЛ, приговорили к смертной казни в Ираке
Германия сократит число военных участвующих в борьбе с ИГИЛГермания сократит число военных участвующих в борьбе с ИГИЛ
Последние новости
Подгружаем последние новости