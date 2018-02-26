16 турчанок в Ираке приговорены к казни за вступление в ИГИЛ

Ирак задержал по меньшей мере 560 женщин и 600 детей, связанных с исламистами.

Иракский суд приговорил к смертной казни 16 гражданок Турции, вступивших в террористическую группировку "Исламское государство", передает Радио Свобода.

По словам судьи, он вынес приговор "после того, как было доказано, что они принадлежат к террористической группировке после того, как они признались в браке с ее участниками или предоставлении членам группы материально-технической помощи, или помощи в проведении террористических атак".

Сообщается, что Ирак задержал по меньшей мере 560 женщин и 600 детей, признанных боевиками или родственниками представителей ИГИЛ.

В январе суд приговорил гражданку Германии к смертной казни по обвинению в предоставлении материально-технической поддержки боевикам "Исламского государства".