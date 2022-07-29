У Раді з прав людини при президентові РФ вимагають перевірити дані про катування «відказників» від війни в Україні — ЗМІ

Декілька членів Ради з прав людини при президентові РФ звернулися до військової прокуратури з вимогою перевірити дані про неналежне поводження з російськими військовими, які подали рапорти про звільнення з контрактної служби, відмовившись воювати проти України, повідомляє DW.

Згідно з текстом листа, який є у розпорядженні видання, родичі як мінімум шести «відказників» заявили про порушення прав своїх близьких. За словами матерів і дружин контрактників, таких солдатів утримують у незаконних місцях позбавлення волі на території окупованій бойовиками «Л/ДНР». «Відказників» залякують та катують, тоді як військове командування РФ відмовляється підписувати їхні рапорти про звільнення.

Автори листа наголосили, що російське законодавство не дає командуванню військових частин права карати контрактників, які хочуть звільнитися, адже цим має займатися військовий суд.

Раніше один із російських солдатів, які відмовилися воювати проти України, розповів про умови утримання таких контрактників. Він заявив, що його та ще більше сотні людей після відмови воювати відправили до спеціального «табору», а потім до міста Брянка в Луганській області, де тримали під вартою та погрожували, переконуючи повернутися на війну. За даними ЗМІ, у цьому центрі можуть насильно утримувати як мінімум 234 особи.