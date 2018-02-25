В Украине запретили партию вакцины от кори "Приорикс"

Ее должны изъять из обращения или утилизировать.

В Украине запретили партию вакцины от кори "Приорикс"
Фото: Likarni.com

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила на территории Украины партию вакцины от кори, паротита и краснухи "Приорикс". Об этом говорится в в соответствующем распоряжении.

В нем отмечается, что партия вакцины запрещена на основании "установление факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства".

По данным Министерства здравоохранения производитель вакцины - итальянская компания "Фидия Фармацеутици С.П.А.", а упаковкой и выпускающим контролем качества занимается роSSийская ООО "Смит Кляйн Бичем-Биомед".

Минздрав поручил реализаторам вакцины изъять ее из обращения для дальнейшей утилизации или уничтожения.

Контроль за выполнением поручения будут осуществлять территориальные органы Гослекслужбы. При его невыполнении предусмотрена ответственность.

Напомним, ранее Минздрав предлагал запретить невакцинированным детям посещать школы и детсады.


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