Оккупанты на Донбассе создают спецотряды для подавления неповиновения

Подразделения будут действовать под предлогом охраны общественного порядка.

Оккупанты на Донбассе создают спецотряды для подавления неповиновения
Боевики ЛНР и ДНР
Фото: deniskazansky.com.ua

Оккупационные власти на Востоке Украины создает новые так называемые подразделения охраны с полицейскими функциями, основной целью деятельности которых будет подавление любых проявлений гражданского неповиновения.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу, сообщает корреспондент Укринформа.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, роSSийские оккупационные власти с целью усиления контроля за населением на временно оккупированных территориях Востока Украины осуществляют мероприятия по созданию новых так называемых военизированных структур, или подразделений охраны, с полицейскими функциями", - сказал Гуцуляк.

По его словам, подразделения будут действовать под предлогом охраны общественного порядка, но настоящей их задачей будет подавление любых акций гражданского неповиновения.

Напомним, сегодня закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу.


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