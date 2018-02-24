Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Взрывной волной повреждено имущество местных жителей.
В пятницу вечером боевики обстреляли позиции сил ВСУ на окраинах Луганского. В результате повреждено имущество местных жителей.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на луганском направлении, около 21:00 противник обстрелял позиции сил АТО из запрещенного "минскими договоренностями" вооружения - артиллерии калибра 122 мм.
"По предварительной информации, в результате обстрела, несколько снарядов разорвались в окрестностях Луганского. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей", - говорится в сообщении.
В то же время, в районе Подлесного Луганской областьи противник применил против подразделений сил АТО артиллерийские системы калибра 152-мм.
Информация о последствиях вражеских обстрелов уточняется.
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