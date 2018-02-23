Документальный фильм объединения "Вавилон-13" об аннексии Крыма появился в открытом доступе

Картина уже показана в Бельгии, Польше, Израиле, Германии, Канаде, Испании, Литве и Португалии.

Документальный фильм "Крым.Как это было" об аннексии полуострова Россией , снятый кинематографического объединения Babylon’13, появился в открытом доступе.

Об этом сообщается на странице объединения в Фейсбуке.

Посмотреть фильм можно по ссылке.

Отмечается, что картина победила на фестивале Rivne International Film Festival "Dreams city", заняв 1 место в номинации полнометражный документальный фильм.

Кроме того, он был показан в Бельгии, Польше , Израиле, Германии, Канаде, Испании , Литве и Португалии.

"Этот фильм - история офицеров, солдат и матросов, во время захвата Крыма не изменили своей присяге на верность народу Украины. Продолжая выполнение своих военных обязанностей на земле, море и в воздухе, непосредственные участники рассказывают о вторжении и аннексии украинского Крыма", - говорится в сообщении.