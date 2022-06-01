Путин крупно просчитался, у ВСУ появился шанс отбить Херсонщину: новые карты боевых действий

ВСУ, армия Украины

Цель РФ захватить Северодонецк и Донбасс в целом создает уязвимые места для роSSийских войск в Херсонской области, где ВСУ идет в контрнаступление.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Института изучения войны (ISW).

Согласно данным ISW, Херсонская область является критически важной территорией - это единственная область Украины, где роSSийские силы удерживают позиции на западном берегу Днепра.

Если рф сможет сохранить сильный плацдарм в Херсонской области, то в момент прекращения боевых действий она будет иметь очень сильную позицию, с которой можно будет начать вторжение в будущем. Если же ВСУ освободят Херсонщину, Украина будет гораздо сильнее, чтобы оградить себя от предстоящего нападения россии.

Отмечается, что стратегический расчет должен был привести к тому, что россия выделит достаточно боевых мощностей для удержания Херсонщины, но путин решил сосредоточить все силы и ресурсы, которые можно собрать, в попытке захватить Донбасс. По данным аналитиков, это принесет роSSийскому лидеру лишь символические выгоды.

Также в Институте подчеркивают, что успешные контрнаступления сил ВСУ на Херсонщине свидетельствуют о том, что украинское командование осознает реалии и использует уязвимые места, созданные решениями путина.

Кроме того, указывается, что украинскому командованию пришлось делать чрезвычайно трудный выбор, который оказался правильным: не выделять больше ресурсов на спасение Северодонецка.

Украина все еще имеет хорошие шансы остановить, а затем свести на нет достижения россии”, - отмечают в ISW.

Тем временем в Сети появилось видео успешного наступления украинских сил в Херсонской области.


Катерина Петренко, politeka.net

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