Нацгвардия прошла на параде в Кривом Роге с красными флагами
В городе накануне отмечалась 74-я годовщина освобождения от нацистов.
В Кривом Роге 22 февраля отмечалась 74-я годовщина освобождения от нацистов. Праздничные мероприятия прошли во всех районах города.
Главным событием дня стал праздничный парад, в ходе которого проехала военная техника, во главе с танком Т-34. Во время этого парада прошли две тройки Национальной гвардии с красными флагами, на которых была надпись "За нашу советскую родину" и изображение серпа и молота.
Согласно закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, в Украине запрещено публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима. Пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и их символики считается надругательством над памятью миллионов их жертв.
Флаги, на которых изображено сочетание серпа и молота, относятся к коммунистической символике.
В то же время стоит отметить, что закон предусматривает несколько исключений (например, на оригиналы боевых знамен или намогильные сооружения на местах захоронений).
Закон действует с 2015 года.
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