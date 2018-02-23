Нацгвардия прошла на параде в Кривом Роге с красными флагами

В городе накануне отмечалась 74-я годовщина освобождения от нацистов.

В Кривом Роге 22 февраля отмечалась 74-я годовщина освобождения от нацистов. Праздничные мероприятия прошли во всех районах города.

Главным событием дня стал праздничный парад, в ходе которого проехала военная техника, во главе с танком Т-34. Во время этого парада прошли две тройки Национальной гвардии с красными флагами, на которых была надпись "За нашу советскую родину" и изображение серпа и молота.

Фото: facebook.com/juliana.berezutskaya

Согласно закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, в Украине запрещено публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима. Пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и их символики считается надругательством над памятью миллионов их жертв.

Флаги, на которых изображено сочетание серпа и молота, относятся к коммунистической символике.

В то же время стоит отметить, что закон предусматривает несколько исключений (например, на оригиналы боевых знамен или намогильные сооружения на местах захоронений).

Закон действует с 2015 года.


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