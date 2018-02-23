Кучма: миротворцы должны быть на всей территории Донбасса

Иначе линия соприкосновения станет новой границей.

Второй президент Леонид Кучма, представляющий Украину на мирных переговорах в Минске, считает, что миротворцы должны находиться на всей территории Донбасса, а не только на линии разграничения. В противном случае она станет новой границей.

Об этом он сказал на Балтийско-Черноморском форуме по безопасности в Киеве .

"В трехсторонней контактной группе единое мнение, и оно совпадает с мнением президента, – миротворцы должны быть на всей территории и, прежде всего, на украинско-роSSийской границе. А когда нам предлагают, что давайте сначала на линию соприкосновения приведем "голубые каски", чтобы они защищали миссию ОБСЕ , это значит сделать новую границу с Украиной", - сказал Кучма.