Кучма: миротворцы должны быть на всей территории Донбасса
Иначе линия соприкосновения станет новой границей.
Второй президент Леонид Кучма, представляющий Украину на мирных переговорах в Минске, считает, что миротворцы должны находиться на всей территории Донбасса, а не только на линии разграничения. В противном случае она станет новой границей.
Об этом он сказал на Балтийско-Черноморском форуме по безопасности в Киеве.
"В трехсторонней контактной группе единое мнение, и оно совпадает с мнением президента, – миротворцы должны быть на всей территории и, прежде всего, на украинско-роSSийской границе. А когда нам предлагают, что давайте сначала на линию соприкосновения приведем "голубые каски", чтобы они защищали миссию ОБСЕ, это значит сделать новую границу с Украиной", - сказал Кучма.
Политики в Европе забыли уроки истории, добавил Кучма. Поэтому он предлагает полагаться на помощь США. "Сегодня мир в Украине на 90% зависит от США", - сказал Кучма.
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23.02.2018 11:50