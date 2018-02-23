Госдеп США возложил на РоSSию ответственность за гибель людей в пригороде Дамаска
Режим Асада при поддержке РоSSии препятствует доставке местным жителям гумпомощи.
США считают РоSSию ответственной за гибель людей в пригороде Дамаска - Восточной Гуте, где за последние дни погибло более 400 мирных жителей.
Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт.
"От рук сирийского режима погибли ужасной смертью более 400 гражданских. И, как мы все знаем, его поддерживает не только РоSSия, но и Иран. Стоит напомнить, что РоSSия несет ответственность за то, что там происходит. Без РоSSии, которая поддерживает Сирию, конечно бы не было этого разгрома и этих смертей", - отметила Науэрт.
Также представитель Госдепа напомнила о переговорах по вопросам сирийского урегулирования в Астане, инициированных Россией, Ираном и Турцией. "Это (ситуация вокруг Восточной Гуты - ред.) подтверждает провал процесса в Астане, и именно поэтому правительство США, как и много других стран, выступает за Женевский процесс как лучший путь, что в конце концов приведет к миру и, в итоге, к политическому решению в Сирии", - отметила Науэрт.
Она также подчеркнула, что гарантами в Астане выступили РоSSия и Иран. "Они разработали зоны де-эскалации, и одной из таких зон была определена Восточная Гута", - сказала Науэрт. Сейчас же, по ее словам, режим Асада при поддержке РоSSии препятствует доставке местным жителям гуманитарной помощи.
Как сообщалось ранее, из-за позиции РФ Совбез ООН отменил голосование по перемирию в Сирии.
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