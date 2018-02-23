В Генпрокуратуре объяснили, как подозреваемый во взятке судья вернулся на работу

Генпрокуратура

Ситуация с возвращением на работу судьи Геннадия Подберезного, который вместе с другим судьей пытался дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому, возникла из-за особенностей украинского законодательства.

Об этом в эфире телеканала «112 Україна» заявил представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко, сообщает корреспондент Укринформа.

Лысенко уточнил, что в прошлом году Подберезный до 21 ноября был отстранен от исполнения своих должностных обязанностей, потом ему еще на два месяца было продлено отстранение от осуществления правосудия.

«Итак, на основании ст. 175 УПК Украины он до 21 ноября прошлого года был отстранен, затем 21 ноября Подберезному продлено отстранение от осуществления правосудия. Также здесь есть нюанс относительно ст. 64 Закона Украины о Высшем совете правосудия. Именно по этой статье отстранить от исполнения обязанностей судьи может только Высший совет правосудия на срок не более 2 месяцев. То есть, два срока судья Подберезный был под стражей. И здесь еще такой нюанс, что даже генпрокурор не имеет права повторно просить, даже выступать с ходатайством о временном продлении отстранения судьи от правосудия. То есть, после того, как у Подберезного срок отстранения истек, а ВСП не продлил этот срок, судья вышел из-под стражи и сейчас находится (на рабочем месте — ред.)», — добавил представитель ГПУ.

Лысенко уточнил, что досудебное расследование по этому делу завершено, Подберезный знакомится с материалами производства.

«Как только в суд будет передано это уголовное производство и начнется его рассмотрение, то это как раз тот момент, когда прокуратура имеет полное право вновь обратиться в суд с ходатайством об отстранении судьи от исполнения им своих обязанностей, и это будет продолжаться до вступления в законную силу приговора суда. То есть возникла пауза, в которой ни прокуратура не может ничего сделать, пока идет ознакомление с уголовным производством, ни суд», — отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что один из судей Кировского районного суда Днипра Геннадий Подберезный, который пытался дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому в размере 300 тысяч долларов, вернулся на работу. В частности, по данным сайта «Судова влада», в четверг, 22 февраля, Подберезный должен был рассмотреть два дела — дело об админнарушении на 10:00 и уголовное на 11:00.


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