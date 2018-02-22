Прокурору в Гааге передали доказательства трансграничных атак РоSSии на Украину

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РоSSийские войска в 2014 году осуществили серию трансграничных нападений на украинские населенные пункты и позиции ВСУ.

Об этом говорится в отчете общественных организаций Truth Hounds и International Partnership for Human Rights.

Такие атаки фиксировались с июня по сентябрь 2014 года, и отчет о них передан прокурору Международного уголовного суда в Гааге 18 декабря 2017 года.

«Эти нападения продемонстрировали вовлечение РоSSии в вооруженный конфликт, который, как следствие, может рассматриваться, по крайней мере частично, как международный вооруженный конфликт для целей устава Международного уголовного суда», — говорится в исследовании.

В частности, подсчитали ОО, за этот период произошли как минимум 134 атаки на гражданское население и гражданские объекты в 22 населенных пунктах, что «может считаться военным преступлением в виде сознательно направленных атак на гражданское население».

Согласно отчету, эти нападения привели к гибели 100 и ранению еще 163 мирных жителей.

Также в исследовании приведены доказательства использования гражданских в качестве живого щита.

Также в отчет включены «неопровержимые доказательства того, что РФ осуществляет против Украины военную агрессию, начиная с февраля 2014 года. Что означает наличие на территории Украины международного вооруженного конфликта, а не гражданской войны».


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