РФ незаконно захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря, - глава Госгеонедра

Утвержденные запасы составляли от 100 до 300 млрд куб. м газа на территории шельфа, которая находилась на территории Украины.

РФ незаконно захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря, - глава Госгеонедра

После аннексии Россией Крыма территория шельфа Черного моря Украины сократилась со 130 до 40 тысяч кв.км.

Об этом сообщил на пресс-конференции временно исполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк, передает УНИАН.

По его словам, разведанные запасы на шельфе Черного моря до оккупации Крыма были достаточно большими.

"Утвержденные запасы составляли от 100 до 300 млрд куб. м газа на территории шельфа, которая находилась на территории Украины и составляла более 130 тыс. кв. км. После аннексии Крыма территория нашего шельфа сократилась в три раза и составляет около 40 тыс. кв. км", - заявил Кирилюк.

Он уточнил, что речь идет о той территории, на которой сегодня проводятся исследования и есть установленные запасы.

Также Кирилюк отметил, что утвержденные запасы газа на участках шельфа, которые остались подконтрольными Украине, составляют около 37 млрд куб. м. Также около 10 млрд куб. м составляют запасы на шельфе Азовского моря.

Как известно, 19 февраля Украина подала в Международный суд меморандум в арбитражном производстве против РФ согласно Конвенции ООН по морскому праву, который доказывает нарушение Россией прав Украины в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Президент Петр Порошенко поручил заместителю министра иностранных дел по евроинтеграции Елене Зеркаль защищать интересы Украины в этом деле.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что РоSSия дорого заплатит за нарушения прав Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Точную сумму определит Международный арбитраж.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"
1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко
New York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армииNew York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армии
Reuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в СирииReuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в Сирии
Франция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за ДонбассаФранция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за Донбасса
Блок рекламы


Похожие новости
Глава МИД Польши выступил в США за введение миротворцев на ДонбассГлава МИД Польши выступил в США за введение миротворцев на Донбасс
Неизвестный подорвал себя возле посольства США в ЧерногорииНеизвестный подорвал себя возле посольства США в Черногории
РоSSия незаконно добыла с Одесского месторождения более 3,5 млрд кубометров газаРоSSия незаконно добыла с Одесского месторождения более 3,5 млрд кубометров газа
Назначен новый глава "Укроборонпрома"Назначен новый глава "Укроборонпрома"
Глава МИД Люксембурга заявил об угрозе членству Венгрии в ЕСГлава МИД Люксембурга заявил об угрозе членству Венгрии в ЕС
New York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армииNew York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армии
Задержанный за коррупцию глава центробанка Латвии вышел под залог в €100 тысячЗадержанный за коррупцию глава центробанка Латвии вышел под залог в €100 тысяч
С РоSSии снимут санкции в обмен на поэтапный вывод тяжелых вооружений с Донбасса, - глава МИД Германии
Глава Siemens рассказал Климкину о ситуации вокруг крымских турбинГлава Siemens рассказал Климкину о ситуации вокруг крымских турбин
Глава МИД Нидерландов ушел в отставку из-за лжи о встрече с ПутинымГлава МИД Нидерландов ушел в отставку из-за лжи о встрече с Путиным
Последние новости
Подгружаем последние новости