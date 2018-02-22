РФ незаконно захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря, - глава Госгеонедра
Утвержденные запасы составляли от 100 до 300 млрд куб. м газа на территории шельфа, которая находилась на территории Украины.
После аннексии Россией Крыма территория шельфа Черного моря Украины сократилась со 130 до 40 тысяч кв.км.
Об этом сообщил на пресс-конференции временно исполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк, передает УНИАН.
По его словам, разведанные запасы на шельфе Черного моря до оккупации Крыма были достаточно большими.
"Утвержденные запасы составляли от 100 до 300 млрд куб. м газа на территории шельфа, которая находилась на территории Украины и составляла более 130 тыс. кв. км. После аннексии Крыма территория нашего шельфа сократилась в три раза и составляет около 40 тыс. кв. км", - заявил Кирилюк.
Он уточнил, что речь идет о той территории, на которой сегодня проводятся исследования и есть установленные запасы.
Также Кирилюк отметил, что утвержденные запасы газа на участках шельфа, которые остались подконтрольными Украине, составляют около 37 млрд куб. м. Также около 10 млрд куб. м составляют запасы на шельфе Азовского моря.
Как известно, 19 февраля Украина подала в Международный суд меморандум в арбитражном производстве против РФ согласно Конвенции ООН по морскому праву, который доказывает нарушение Россией прав Украины в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
Президент Петр Порошенко поручил заместителю министра иностранных дел по евроинтеграции Елене Зеркаль защищать интересы Украины в этом деле.
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что РоSSия дорого заплатит за нарушения прав Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Точную сумму определит Международный арбитраж.
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Политика
22.02.2018 17:15