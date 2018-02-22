Принц Гарри и его невеста получили конверт с белым порошком

Порошок оказался безвредным.

Принц Гарри и его невеста получили конверт с белым порошком
Принц Гарри, Меган Маркл
Фото: ru.hellomagazine.com

Полиция Лондона начала расследование в связи с письмом с белым порошком, адресованным принцу Гарри и его невесте актрисе Меган Маркл.

Об этом пишет The Guardian.

Письмо было получено в этом месяце в Кенсингтонском дворце в центре Лондона.

По данным экспертов, порошок, найденный внутри конверта, оказался безвредным.

Сообщается, что письмо было получено во дворце незадолго до того, как другой пакет с белым порошком вызвал панику в Вестминстерском дворце.

Сейчас полиция устанавливает, не несет ли ответственность за отправку письма и пакета одно и то же лицо.

Напомним, ранее в феврале в помещения ряда иностранных посольств в Москве неизвестные прислали конверты с подозрительным порошком. Впоследствии выяснилось, что в отправленных иностранным посольствам в Москве конвертах с порошком нашли письма от имени депутата Госдумы.


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