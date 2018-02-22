Принц Гарри и его невеста получили конверт с белым порошком
Порошок оказался безвредным.
Полиция Лондона начала расследование в связи с письмом с белым порошком, адресованным принцу Гарри и его невесте актрисе Меган Маркл.
Об этом пишет The Guardian.
Письмо было получено в этом месяце в Кенсингтонском дворце в центре Лондона.
По данным экспертов, порошок, найденный внутри конверта, оказался безвредным.
Сообщается, что письмо было получено во дворце незадолго до того, как другой пакет с белым порошком вызвал панику в Вестминстерском дворце.
Сейчас полиция устанавливает, не несет ли ответственность за отправку письма и пакета одно и то же лицо.
Напомним, ранее в феврале в помещения ряда иностранных посольств в Москве неизвестные прислали конверты с подозрительным порошком. Впоследствии выяснилось, что в отправленных иностранным посольствам в Москве конвертах с порошком нашли письма от имени депутата Госдумы.
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